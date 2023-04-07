كوريا الجنوبية تسجل 10,735 إصابة جديدة بكورونا

Photo : YONHAP News

وسط استقرار وضع وباء كورونا في كوريا الجنوبية، تم الإبلاغ عن أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة إن عدد حالات الإصابة الجديدة بلغ 10 آلاف و735 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 30 مليون و894 ألفا و559 شخصا.ومن بين الإصابات الجديدة، تم تأكيد 17 إصابة لدى الوافدين من الخارج.وارتفع عدد الإصابات بمقدار 367 إصابة مقارنة بالأسبوع الماضي، وبمقدار 458 إصابة مقارنة بالأسبوع قبل الماضي.وبلغ المتوسط اليومي لعدد الإصابات الجديدة خلال الفترة من الأول وحتى السابع من أبريل الجاري 10 آلاف و750 إصابة.وشهد عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة انخفاضا بمقدار 6 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ 130 شخصا.وزاد عدد الوفيات بمقدار 9 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 34 ألفا و318 حالة وفاة حتى الآن.