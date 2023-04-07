حاملة طائرات أمريكية تبحر إلى مياه تايوان بالقرب من حاملة طائرات صينية

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وسط زيادة التوتر في مضيق تايوان نتيجة للقاء الذي جمع رئيسة تايوان "تشاي إينغ وون" ورئيس مجلس النواب الأمريكي "كيفن مكارثي" في لوس أنجلس بالولايات المتحدة، ظهرت حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس نيميتز" في المياه التايوانية.وقال وزير دفاع تايوان "تشو كو تشنغ" إن حاملة الطائرات الأمريكية "نيميتز" تقف في البحر على بعد حوالي 740 كيلومترا إلى الشرق من تايوان، في نفس المنطقة التي توجد فيها حاملة الطائرات الصينية "شان دونغ".وأضاف الوزير "تشو" أمام المجلس التشريعي التايواني أنه لا يمكن القول ما إذا كان ظهور حاملة الطائرات الأمريكية في مياه تايوان قد جاء بسبب حاملة الطائرات الصينية، لكنه أشار إلى أن كل شيء أصبح مترابطا الآن.وكانت السلطات الصينية قد قامت أمس الخميس بنشر حاملة الطائرات "شان دونغ" على بعد 370 كيلومترا إلى الشرق من تايوان كرد حازم على اللقاء بين رئيسة تايوان ورئيس مجلس النواب الأمريكي.