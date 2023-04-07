الحكومة الكورية تقدم دعما ماليا لشركات البطاريات في سوق أمريكا الشمالية

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تخطط الحكومة الكورية لتقديم 7 تريليونات وون من الدعم المالي لشركات البطاريات الكورية التي تتقدم لسوق أمريكا الشمالية.جاءت هذه الخطة في الاستراتيجية المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص لتنمية صناعة البطاريات التي كشفت عنها وزارة الصناعة والتجارة والطاقة اليوم الجمعة.وبموجب الاستراتيجية، سيقدم بنك التصدير والاستيراد الكوري قروضا بمقدار 7 تريليونات وون على مدار 5 سنوات للشركات الكورية للبطاريات والمواد، والتي ترغب في الاستثمار في أمريكا الشمالية، بينما ستقوم المؤسسة الكورية للتأمين التجاري بضمان تسديد القروض.كما تخطط الحكومة لدعم تقدم الشركات الكورية إلى سوق أمريكا الشمالية من خلال ترويج مشروعات بحثية جديدة تقدر قيمتها بأكثر من 50 مليار وون اعتبارا من هذا العام لتطوير الجيل القادم من البطاريات المصنوعة من الليثيوم فيروفوسفات.