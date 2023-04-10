استمرار تباطؤ الاقتصاد الكوري بسبب الانخفاض الحاد في الصادرات

Photo : YONHAP News

قال تقرير صادر عن معهد التنمية الكوري الذي تديره الدولة إنه على الرغم من تراجع الانخفاض في الطلب المحلي إلى حد ما، إلا أن التباطؤ الاقتصادي لا يزال مستمرا بسبب الانخفاض الحاد في الصادرات.وقدم المعهد الكوري للتنمية هذا التقييم في تقريره الاقتصادي الشهري أمس الأحد، حيث قال أيضا إن الانكماش في الطلب المحلي قد خفّ إلى حد ما على خلفية نشاط قطاع الخدمات، مع الحفاظ على استقرار نسبي في السوق المالية.ورغم ذلك، لا يزال الاقتصاد في حالة ركود، خاصة في قطاع الصناعات التحويلية، حيث انخفضت الصادرات نتيجة للانكماش الاقتصادي العالمي.وأشار التقرير إلى أن الصادرات الكورية قد انخفضت بنسبة 13.6% على أساس سنوي في شهر مارس الماضي، مقارنة بانكماش سنوي بلغ 7.5% في الشهر الأسبق.وفيما يتعلق بسوق العمل، قال تقرير معهد التنمية الكوري إن الزيادة في عدد العاملين في صناعة الخدمات آخذة في التباطؤ.