زيادة في الدَيْن الوطني الكوري بأكثر من 60 تريليون وون هذا العام

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من المتوقع أن يزداد الدَيْن الوطني لكوريا الجنوبية بأكثر من 60 تريليون وون هذا العام، بينما تجاوز حجم الزيادة السنوية في السنوات الثلاث الماضية 100 تريليون وون.ووفقا لبيانات الحسابات الحكومية للسنة المالية 2022، فإن الديون التي تحتفظ بها الحكومات المركزية والمحلية وصلت إلى ألف و67 تريليون وون في العام الماضي. وارتفع الدَيْن الوطني، الذي بلغ 680.5 تريليون وون في عام 2018، إلى 732.2 تريليون وون في 2019، ثم إلى 970.7 تريليون وون في عام 2021، وتجاوز ألف تريليون وون في العام الماضي.وقد ارتفع الرقم بمقدار 42.7 تريليون وون في عام 2019، لكن وتيرة الزيادة تسارعت لتصبح 132.4 ترليون وون في عام 2020، و124.1 تريليون وون في عام 2021، وأخيرا 97 تريليون وون في عام 2022، بزيادة تبلغ حوالي 100 ترليون وون سنويا على مدى السنوات الثلاث الماضية.ووفقا لميزانية الحكومة الكورية للعام الجاري 2023 التي أقرها البرلمان في أواخر العام الماضي، ستبلغ الديون السيادية 1134.4 تريليون وون هذا العام، بزيادة قدرها 66.7 تريليون وون عن العام السابق.