المكتب الرئاسي الكوري يعلن عن 15 مهمة سياسة إضافية بناء على اقتراحات عامة

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أعلن المكتب الرئاسي الكوري عن 15 مهمة سياسية لمعيشة الناس بناء على اقتراحات عامة. وكشف المكتب الرئاسي عن مهام السياسة في بيان صحفي أمس الأحد في مجالات دعم الفئات الضعيفة والإنصاف وحق الجمهور في المعرفة والسلامة العامة والمضايقات في الحياة اليومية.وبالنسبة للفئات الضعيفة مثل الأسر ذات الدخل المنخفض والعاملين لحسابهم الخاص، اختار المكتب الرئاسي مهاما سياسة تشمل توسيع الأهلية للتقدم بطلب للحصول على رعاية ما بعد المدرسة في المدارس الابتدائية للعائلات التي لديها أطفال متعددون ونساء حوامل. وبالنسبة لإجراءات تحسين الإنصاف وحق الجمهور في المعرفة، فقد اختار المكتب الرئاسي سياسة تشجيع الشركات على الإفصاح عن ظروف العمل مثل الأجور، في إعلانات الوظائف، معتبرا أن ذلك أمر مهم من أجل ثقافة توظيف عادلة تضمن حق الباحثين عن العمل في المعرفة والاختيار. وفي مجال السلامة العامة والإزعاج في الحياة اليومية، اختار المكتب الرئاسي مهمة تتمثل في ترشيد لوائح حدود السرعة الحضرية وتعديل مواقع معابر المشاة.وكان المكتب الرئاسي الكوري قد أعلن في شهر ديسمبر من العام الماضي عن 17 مهمة سياسية، وقام بمراجعة المهام المحتملة من بين أكثر من 15 ألف اقتراح عام قبلها خلال الربع الرابع من العام الماضي. وبعد إجراء مداولات بواسطة لجنة متخصصة، اختار المكتب الرئاسي 15 مهمة من أصل 405 مهمة مرشحة.