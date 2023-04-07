المكتب الرئاسي الكوري يناقش التجسس المزعوم بواسطة الولايات المتحدة

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قال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية إنه سيتم إجراء مناقشات مع الإدارة الأمريكية بشأن تقرير إعلامي يفيد بأن الولايات المتحدة قد جمعت معلومات استخباراتية عن كوريا الجنوبية.ونقل مسؤول كبير في المكتب الرئاسي هذا الموقف في إفادة إعلامية بعد ظهر أمس الأحد، حيث قال إن المكتب الرئاسي سيقد ردا على ذلك من خلال النظر في السوابق وردود الفعل من قبل الدول الأخرى.وعقد المكتب الرئاسي الكوري اجتماعا برئاسة مستشار الأمن القومي الجديد "تشو تيه يونغ" أمس لمراجعة ومناقشة التقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، ونقلت فيه عن وثائق مسربة من وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون، تقول إن الولايات المتحدة تجسست على كوريا الجنوبية لمعرفة موقفها بشأن احتمال تزويد أوكرانيا بالذخيرة.كما وجه الرئيس "يون صوك يول" أوامر للمسؤولين أيضا بالنظر بعناية في هذا الأمر، وفقا لما ذكرته وكالة يونهاب الكورية للأنباء.وردا على تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" بأن واشنطن تنصتت على مناقشات سيول الداخلية حول بيع قذائف مدفعية لبولندا كوسيلة لتوفير ذخيرة بسرعة لأوكرانيا، قال المكتب الرئاسي الكوري إن موقف سيول بشأن عدم تقديم أسلحة فتاكة لأوكرانيا لم يتغير.