اجتماع للجنة برلمانية لمراجعة تعديلات نظام الانتخابات

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سيعقد البرلمان الكوري اجتماعا بدءا من اليوم الاثنين لمناقشة التعديلات المحتملة على نظام الانتخابات، قبل إجراء الانتخابات العامة في العام القادم.وسوف يعقد البرلمان اجتماعا للجنة ذات الصلة بكامل هيئتها، وهي اللجنة الأولى من نوعها منذ 20 عاما، وذلك على مدار أربعة أيام حتى يوم الخميس، للتوصل إلى توافق بين الأحزاب حول كيفية تعديل نظام الانتخابات.وسوف يحضر الاجتماع 100 نائب، من بينهم 54 عضوا من الحزب الديمقراطى المعارض الرئيسى، و38 من حزب "قوة الشعب" الحاكم، حيث يعقدون أربع جولات من المناقشات لمراجعة المقترحات السابقة التى قدمتها اللجنة البرلمانية الخاصة للإصلاح السياسى.ومن بين أبرز النقاط التي سيتم بحثها استبدال نظام الناخبين الفردي الحالي بنظام الدوائر متعددة الأعضاء، وما إذا كان ينبغي تعديل نظام التمثيل شبه النسبي.ويذكر أنه في ظل النظام الحالي يتم تحديد عدد المقاعد البرلمانية المخصصة للحزب من خلال عدد الدوائر الانتخابية ذات المقعد الواحد التي فاز بها، بالإضافة إلى المقاعد الإضافية المحتملة المرتبطة بمعدل الأصوات الإجمالية التي فاز بها الحزب.ويقول المراقبون إن هذا النظام قد حفز الأحزاب الرئيسية على إنشاء أحزاب فرعية خاصة قبل الانتخابات لتأمين المزيد من الأصوات النسبية قبل الاندماج مرة أخرى مع تلك الأحزاب التابعة بعد الانتخابات.