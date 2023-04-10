نواب في البرلمان الكوري ينتقدون عرض اليابان لليونسكو بشأن منجم سادو

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دعا عدد من نواب البرلمان الكوري الجنوبي الذين يزورون العاصمة اليابانية طوكيو حاليا، إلى تعاون دولي من أجل معارضة وضع اليونسكو لمنجم ياباني مرتبط بالعمل القسري في زمن الحرب، كموقع للتراث العالمي.وأصدر "آن مين سوك" و"إيم جونغ صونغ" من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، و"يانغ جونغ سوك" عضو الحزب الديمقراطي السابق والمستقل حاليا، بيانا مشتركا في مؤتمر صحفي عقدوه أمس الأحد قالوا فيه إن مساعي اليابان لإدراج منجم "سادو" تتعارض مع روح اليونسكو.وتعهد النواب الثلاثة بمواصلة التضامن الدولي لمنع تصنيف المنجم الياباني ضمن التراث العالمي، في ضوء الرواية التاريخية المشوهة لليابان والتي تخفي حقائق حول العمل القسري الذي تم فرضه على العمال الكوريين وانتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة.ويذكر أن الحكومة اليابانية قد حددت في طلبها لإدراج المنجم ضمن مواقع التراث العالمي فترة "إيدو" فقط، في محاولة واضحة لتجنب تاريخها المثير للجدل فيما يتعلق بالعمل القسري خلال الحرب العالمية الثانية.وحثّ النواب الكوريون الثلاثة طوكيو على سحب الطلب والامتناع عن تشويه التاريخ وكشف الحقيقة.