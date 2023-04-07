الإدارة الأمريكية تنظر في التقارير حول مراقبة كوريا الجنوبية

قالت الإدارة الأمريكية إنها ستنظر في التقارير الإعلامية الأخيرة التي تفيد بأن الحكومة الأمريكية تجسست على عدد من كبار المسؤولين في كوريا الجنوبية، الذين ناقشوا مسألة توفير ذخيرة مدفعية لأوكرانيا.وبحسب تقرير نشرته وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء اليوم الاثنين، قالت وزارة الدفاع الأمريكية أمس الأحد إنها ستراجع هذا الأمر في ردها على استفسار من جانب وكالة "يونهاب"، موضحة أنها دعت إلى إجراء تحقيق رسمي في هذا الشأن بواسطة وزارة العدل.وكانت هذه التصريحات تكرارا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية، "بنتاغون"، الذي أعلن في وقت سابق بعد انتشار وثائقه المسربة عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ يوم الجمعة. كما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية قولهم إن الوثائق تبدو صحيحة على الرغم من تعديل واحدة على الأقل، كما أن هناك أيضا احتمال أن تكون ملفقة من قبل روسيا.ويذكر أنه هذه ليست المرة الأولى التي تُتهم فيها واشنطن بمراقبة سيول، حيث نقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية في عام 2013 عن وثائق سرية تم الحصول عليها عن طريق المقاول السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية "إدوارد سنودن"، أن سفارة كوريا الجنوبية في الولايات المتحدة قد تعرضت للتجسس.