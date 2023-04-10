المحلية الشرطة تحدد اثنين من المشتبه بهم في قضية توزيع مشروبات مليئة بالمخدرات

حددت الشرطة الكورية اثنين من المشتبه بهم يعتقد أنهما وراء عملية توزيع مشروبات مليئة بالمخدرات على طلاب المدارس الثانوية في منطقة "كانغ نام" في سيول.

ووفقا لمصادر في الشرطة الكورية اليوم الاثنين، حددت وحدة التحقيقات في جرائم المخدرات التابعة لوكالة شرطة سيول مواطنا كوريا يُدعى "لي" ومواطنا صينيا يُدعى "بارك"، ضمن "المستويات العليا" في تلك القضية الجنائية، مع وجود احتمال بأن يكون هناك عقل مدبر آخر في تلك القضية.

ويذكر أن "لي" في العشرينيات من العمر، وقد تورط في السابق في قضية احتيال صوتي في كوريا الجنوبية، وهو موجود في الصين منذ شهر أكتوبر الماضي.

وقد تقدمت الشرطة بطلب لمحكمة محلية لاعتقال "لي"، كما دعت سلطات الشرطة في الصين إلى التعاون معها في هذه القضية. وتشتبه الشرطة الكورية في أن المتهميْن أمرا شركاءهما في كوريا الجنوبية بتجهيز مشروبات تحتوي على مادة "ميثامفيتامين"، وتوزيعها في منطقة العاصمة سيول. وتم إلقاء القبض على أحد المتواطئين، ولقبه "غيل"، في مدينة "وان جو" بمقاطعة "كانغ وان"، يوم الجمعة الماضي.

وفي وقت سابق، تم أيضا إلقاء القبض على العديد من المشتبه بهم الآخرين في القضية في كل من سيول و"ديغو"، للاشتباه في أنهم خدعوا الطلاب لتناول تلك المشروبات في منطقة "كانغ نام" في سيول، المعروفة بأنها تحتوي على العديد من الأكاديميات الخاصة، وذلك من خلال الادعاء بأن تلك المشروبات تساعد في تحسين الذاكرة. وقد عمل المشتبه بهم في أزواج بالقرب من محطات مترو الأنفاق، وادعوا أنهم يقيمون حدثا ترويجيا لتذوق المشروبات ويطلبون من الطلاب معلومات للاتصال بأولياء أمورهم، من أجل ابتزازهم فيما بعد من خلال التهديد بإبلاغ الشرطة والمدرسة عن أن أبناءهم يتعاطون مخدرات.

