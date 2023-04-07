كوريا الشمالية لا ترد على الخط الساخن لليوم الرابع

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لم ترد كوريا الشمالية على الاتصالات التي أجرتها كوريا الجنوبية عبر الخط في مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين، والخط الساخن العسكري الآخر، لليوم الرابع على التوالي.وقالت وزارة التوحيد الوطني ووزارة الدفاع في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، إنه لم يتم إجراء اتصالات عبر الخطين صباح اليوم الاثنين بسبب عدم رد الجانب الشمالي على المكالمات من الجنوب.ومن المعتاد أن تجري الكوريتان مكالمات منتظمة بينهما مرتين يوميا في الساعة التاسعة صباحا والساعة الخامسة مساء عبر الخط في مكتب الاتصال المشترك، وفي الساعة التاسعة صباحا والساعة الرابعة مساء عبر الخط الساخن العسكري.ولم ترد كوريا الشمالية على الاتصالات من الجانب الجنوبي عبر هذين الخطين منذ صباح يوم الجمعة الماضي.ولم يتأكد حتى الآن سبب عدم رد كوريا الشمالية على المكالمات، لكن يبدو أن السبب في ذلك يرجع إلى التدريبات العسكرية الكورية الأمريكية المشتركة الأخيرة، وتبني الأمم المتحدة قرارا حول انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.