استمرار تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا في كوريا

Photo : YONHAP News

وسط الاستقرار في أوضاع انتشار فيروس كورونا في كوريا الجنوبية، انخفض عدد الإصابات الجديدة بمقدار 344 إصابة مقارنة بالأسبوع الماضي.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بلغ 4 آلاف و5 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 30 مليونا و918 ألفا و60 شخصا.وشهد عدد الإصابات الجديدة تراجعا بمقدار 344 إصابة مقارنة بالأسبوع الماضي، وبمقدار 196 إصابة مقارنة بما كانت عليه قبل أسبوعين.وبلغ المتوسط اليومي لعدد حالات الإصابة الجديدة خلال الفترة من الرابع وحتى العاشر من أبريل الجاري 10 آلاف و652 حالة.وبلغ عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة 127 شخصا، وهو نفس العدد لليوم الأسبق.وزاد عدد الوفيات بمقدار 8 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 34 ألفا و332 حالة وفاة حتى الآن.