كوريا الجنوبية تطلق أحدث فرقاطة لقواتها البحرية

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قالت قيادة القوات البحرية وإدارة برنامج المشتريات الدفاعية في كوريا الجنوبية، إنه سيتم إطلاق الفرقاطة "تشونغ نام" في حفل يقام اليوم الاثنين في حوض تابع لشركة "هيون ديه" للصناعات الثقيلة.وتعد الفرقاطة "تشونغ نام" أول سفينة من فئة "أول سان" ستحل محل الفرقاطات والطرادات القديمة التي تشغلّها القوات البحرية الكورية، ويبلغ وزنها 3,600 طن ويصل طولها إلى 129 مترا وعرضها إلى 14.8 متر.ويشمل التسليح الرئيسي للفرقاطة الجديدة مدفعية بحرية يصل قطرها إلى 5 بوصات، ونظام إطلاق عمودي، وصواريخ مضادة للسفن، وطوربيدات بعيدة المدى مضادة للغواصات.كما تم تجهيز الفرقاطة برادار مرحلي متعدد الوظائف تم تطويره باستخدام تقنيات كورية.ويمكن من خلال هذا الرادار اكتشاف وتتبع أهداف متعددة الاتجاهات، والاستجابة لأهداف جوية متعددة في آن واحد.وسوف يتم تسليم الفرقاطة "تشونغ نام" للقوات البحرية في نهاية العام القادم بعد خضوعها لاختبارات وتقييمات، ثم نشرها عمليا.