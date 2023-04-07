كوريا والهند تتفقان على تعزيز علاقات المشاركة الاستراتيجية الخاصة بينهما

Photo : YONHAP News

أجرى وزير الخارجية الكوري "بارك جين" يوم الجمعة الماضي محادثات مع نظيره الهندي "سوبرامانيام جايشانكار"، في إطار الزيارة التي قام بها للهند بمناسبة الذكرى الخمسين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.وخلال المحادثات، اتفق الوزيران الكوري والهندي على تعزيز علاقات المشاركة الاستراتيجية الخاصة القائمة بين البلدين.وأشاد الوزير الكوري "بارك" بالدور الذي تلعبه الهند في مواجهة التحديات التي يتعرض لها العالم، بصفتها دولة رئيسة في مجموعة العشرين، وقال إن كوريا كدولة عضو في المجموعة سوف تتعاون مع الهند كي تتمكن من ممارسة مهام الدولة الرئيسة بشكل ناجح.وشدد على أن كوريا تسعى للتضامن والتواصل الاستراتيجي مع الهند في ظل استراتيجية منطقة المحيطين الهندي والهادئ.واتفق الوزيران الكوري والهندي على توسيع نطاق التعاون المشترك في مجالات الأمن الاقتصادي والعلوم والتكنولوجيا.