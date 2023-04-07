عودة رفات مناضل الاستقلال الكوري هوانغ كي هوان إلى البلاد

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وصلت اليوم الاثنين إلى مطار إنتشون الدولي رفات مناضل الاستقلال الكوري "هوانغ كي هوان" قادمة من الولايات المتحدة، بعد مرور 100 عام على وفاته هناك.وسوف يتم دفن رفات المناضل "هوانغ" في مجمع مقابر رواد الاستقلال رقم 7 بمقابر ديه جون الوطنية.وكان في استقبال رفاته في المطار، وزير شؤون الوطنيين وقدامي المحاربين "بارك مين شيك" وعدد من أحفاد مناضلي الاستقلال.وقد وُلد المناضل "هوانغ" في مدينة سون تشون بمقاطعة جنوب بيونغ آن في عام 1886، وتوجه إلى جزيرة هاواي بالولايات المتحدة في عام 1904 وهو في التاسعة عشرة من عمره.وشارك "هوانغ" في الحرب العالمية الأولى بصفته جنديا أمريكيا في أثناء دراسته في الولايات المتحدة، ثم تم تعيينه رئيسا للجنة باريس للحكومة الكورية المؤقتة حيث قام بالترويج لاستقلال كوريا.وعاد إلى الولايات المتحدة في عام 1921 حيث واصل ممارسة أنشطته لاستقلال كوريا وحماية حقوق الكوريين المقيمين في الخارج قبل وفاته في نيويورك في شهر أبريل من عام 1923 بسبب إصابته بمرض القلب.وقد تم العثور على قبر "هوانغ" في مقبرة عامة في نيويورك في عام 2008 بعد مرور 80 عاما من وفاته.