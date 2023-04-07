عرض لبرنامج ميوزيك بنك في باريس

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أقيم أول من أمس السبت في العاصمة الفرنسية باريس عرض غنائي لبرنامج "ميوزيك بنك" الذي تنتجه هيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس".وتجمع خلال العرض حشد كبير من محبي الكيبوب الأوربيين لمشاهدة أداء الفنانين الكوريين عن كثب، حيث تم بيع جميع التذاكر التي بلغ عددها 33 ألف تذكرة.وقالت معجبة كيبوب من إسبانيا إنها جاءت للعرض لمشاهدة فرقتي "ذا بويز" و"ستري كيدز".وقال مواطن من باريس حضر العرض مع أولاده إن أغاني الكيبوب تسهم في توحيد الناس والقارات، وأن جيله وجيل الشباب يحبون الكيبوب.ومن جانبه، أعرب المطرب "آيين" عضو فرقة "ستري كيدز" عن تشرفه بتقديم عرض في المسرح الكبير في باريس، بينما أعربت المطربة "جانغ وان يونغ" عضوة فرقة "آيف" عن حماسها لتقديم عرض أمام معجبي الكيبوب في باريس، كما تأمل في إيجاد المزيد من الفرص للالتقاء بالمعجبين في أنحاء مختلفة من العالم.وكان الممثل الكوري "بارك بو كوم" قد لعب دور المضيف لعرض باريس، وتمتع معجبو الكيبوب الأوربيون بأغاني الكيبوب، وغنوها باللغة الكورية مع الفنانين الكوريين.ووصل عرض "ميوزيك بنك في باريس" إلى ذروته عندما اختتمته فرقة "ستري كيدز".وقال نائب رئيس كي بي إس "كيم دوك جيه" إن عرض "ميوزيك بنك في باريس" استهدف إظهار قوة الثقافة الكورية ونفوذ الكيبوب على مستوى العالم للجمهور الأوربي.