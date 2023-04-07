الحكومة الكورية تستثمر 13.5 تريليون وون في البحث والتطوير في 11 مجالا

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تخطط الحكومة الكورية لاستثمار 13.5 تريليون وون، أي حوالي 11 مليار دولار، حتى عام 2030، في عمليات البحث والتطوير في 40 مشروعا ضمن 11 مجالا صناعيا رئيسيا، من خلال تخصيص 70% كل عام من إجمالي ميزانية البحث والتطوير الحكومية السنوية.وأقرت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة هذه الخطة في اجتماع لكبار مسؤولي التكنولوجيا عقد اليوم الاثنين، حيث اختارت 40 مشروعا في 11 مجالا صناعيا رئيسيا، بما في ذلك أشباه الموصلات، وشاشات العرض، والبطاريات الثانوية، والسيارات المستقبلية، والمواد الخام الرئيسية، والإنتاج المتقدم، والروبوتات الذكية، والطيران والصناعات الدفاعية، والصناعات الحيوية المتقدمة، والجيل القادم من الطاقة النووية، وصناعات الطاقة الجديدة.وبموجب الخطة المعلنة، سيتم تطوير أشباه الموصلات المستخدمة في إنتاج السيارات والأدوات الإلكترونية المنزلية وتوليد الطاقة، وأشباه الموصلات الخاصة بإنتاج المستوى الرابع أو الأعلى من السيارات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى تطوير التكنولوجيا الأساسية للتغليف المتقدم بأشباه الموصلات أصغر من 1 نانومتر.وقد وقعت 9 شركات شاركت في الاجتماع، منها "سام سونغ" للشاشات، و"هيون ديه" للسيارات، و"بوسكو"، و"إل جي إنوتيك"، و"هان هوا إيروسبيس"، على مذكرة تفاهم خاصة بتنفيذ مشروعات تهدف إلى أن تتمكن كوريا من تحقيق تفوق كبير في التكنولوجيا على الدول الأخرى.