الرئيس يأمر باتخاذ إجراءات قانونية ضد نقابات العمال التي ترفض تقديم دفاتر الحسابات

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أصدر الرئيس "يون صوك يول" تعليمات لمساعديه باتخاذ إجراءات قانونية ضد النقابات العمالية التي ترفض تقديم سجلات المحاسبات.ووفقا للمتحدث الرئاسي "لي دو وان"، أصدر الرئيس تلك الأوامر أمس الاثنين خلال اجتماع مع كبار مساعديه ووزرائه، وقال إن أهم جزء في إصلاح قطاع العمل هو إرساء سيادة القانون في العلاقات بين العمل والإدارة.كما أمر الرئيس مساعديه بالتحضير لاجتماع استراتيجي وطني لمناقشة سبل تعزيز القدرة التنافسية لكوريا في صناعات البطاريات القابلة لإعادة الشحن وأشباه الموصلات. وقال مسؤول في المكتب الرئاسي إن الوزارات المعنية ستتخذ خطوات لتنفيذ تلك التعليمات.وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق أنها ستفرض غرامات على النقابات العمالية والمجموعات العمالية التي يزيد عدد أعضائها عن ألف عضو والتي تتحدى الدعوات المتكررة للإفصاح عن دفاتر حساباتها.