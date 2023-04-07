كوريا والولايات المتحدة واليابان تعقد محادثات دفاعية ثلاثية هذا الأسبوع

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يعقد كبار مسؤولي الدفاع من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان محادثات ثلاثية هذا الأسبوع، وذلك لأول مرة منذ ثلاثة أعوام.وصرح مصدر عسكري كوري أمس الاثنين بأن المحادثات الدفاعية الثلاثية ستعقد يوم الجمعة في الولايات المتحدة.ولم يُعقد مثل هذا الاجتماع، وهو اجتماع سنوي لمناقشة قضايا الأمن الإقليمي ذات الصلة بشبه الجزيرة الكورية، منذ عام 2020 بسبب العلاقات المتوترة بين سيول وطوكيو، بينما عُقد اجتماع العام الماضي 2022 عبر الإنترنت بحضور كبار مسؤولي الدفاع من الدول الثلاث.وسوف يغطي اجتماع هذا العام التدابير اللازمة ضد الأسلحة النووية والصواريخ الكورية الشمالية، مع التركيز على تبادل المعلومات في الوقت الحقيقي بين الدول الثلاث حول إطلاق الصواريخ من قبل كوريا الشمالية.ويذكر أنه مشاركة معلومات الصواريخ تتم حاليا في الوقت الفعلي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وبين اليابان والولايات المتحدة، ولكن ليس بين كوريا الجنوبية واليابان.