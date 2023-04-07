لجنة رئاسية كورية تقر الخطة الأساسية للحد من انبعاثات الكربون

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قامت لجنة رئاسية في كوريا الجنوبية بمراجعة وإجازة خطة أساسية للحد من انبعاثات الكربون والسعي لتحقيق النمو الأخضر.ووافقت اللجنة الرئاسية للحياد الكربوني والنمو الأخضر على تلك الخطة أمس الاثنين خلال جلسة عامة برئاسة رئيس الوزراء "هان دوك سو".وسوف يتم الانتهاء من الخطة الأساسية، وهي أول برنامج عمل ضمن إدارة الرئيس "يون صوك يول"، في اجتماع لمجلس الوزراء سيعقد اليوم الثلاثاء.وتتطلب هذه الخطة من القطاع الصناعي تخفيض انبعاثاته بنسبة تصل إلى 11.4% عن المستوى الذي كان عليه في عام 2018، وذلك حتى عام 2030، وهو تغيير حاد عن هدف التخفيض السابق البالغ 14.5%.وقد خفضت اللجنة الرئاسية ذلك الهدف مع الوضع في الاعتبار القيود المفروضة على قدرات وتكاليف تخفيض الكربون في المجال الصناعي.وللحفاظ على الهدف الإجمالي للانبعاثات في كوريا الجنوبية البالغ 40%، فإن الحكومة تسعى بدلا من ذلك إلى تنفيذ مشروعات تشجير في الخارج والاستثمار في تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه.