سيول وواشنطن تجريان محادثات دفاعية حول الردع الموسع ضد كوريا الشمالية

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من المقرر أن تجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة محادثات دفاعية منتظمة لمناقشة تعزيز الردع الموسع ضد التهديدات المتزايدة من قبل كوريا الشمالية، إلى جانب بحث بعض القضايا الأمنية المشتركة الأخرى بينهما.ووفقا لوزارة الدفاع في سيول اليوم الثلاثاء، سيتم عقد الحوار الدفاعي المتكامل بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يومي الثلاثاء والأربعاء في العاصمة الأمريكية واشنطن.وخلال الاجتماع، سيناقش كبار المسؤولين الدفاعيين من البلدين تنسيق السياسات لردع ومواجهة التهديدات النووية والصاروخية من قبل كوريا الشمالية.كما سيناقش الجانبان تعزيز قدرات الردع الموسع، بما في ذلك المظلة النووية الأمريكية، ومراجعة استراتيجية الردع المخصصة، وتعزيز التعاون الأمني الإقليمي على الصعيدين الثنائي، وبالمشاركة مع اليابان.ومن المتوقع أيضا أن تتم تغطية القضايا الأمنية للتحالف بشكل عام، مثل تعزيز التعاون في علوم وتكنولوجيا الدفاع، وتعزيز عمليات النقل حسب الأوضاع والظروف للسيطرة التشغيلية في زمن الحرب من قبل الولايات المتحدة إلى كوريا الجنوبية.يذكر أنه كان قد تم إطلاق تلك المحادثات الدفاعية المنتظمة بين البلدين في عام 2011، وهي عبارة عن آلية للحوار الدفاعي رفيع المستوى بين البلدين لإجراء محادثات أمنية فعالة وفي الوقت المناسب.