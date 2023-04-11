كوريا تشهد رياحا قوية وأمطارا على الصعيد الوطني اليوم الثلاثاء

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من المتوقع أن تشهد كوريا الجنوبية أمطارا اليوم الثلاثاء مصحوبة برياح قوية ورعد وبرق في بعض المناطق.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن الأمطار ستبدأ في منطقة العاصمة صباح اليوم قبل أن تضرب معظم أنحاء البلاد في فترة ما بعد الظهر.ومن المتوقع هطول أمطار بمعدلات تتراوح بين 5 ملليمترات و20 ملليمترا في منطقة العاصمة والمناطق الداخلية لمقاطعة "كانغ وان" ومقاطعة شمال "تشونغ تشُنغ".ومن المتوقع أن تتساقط الأمطار في مناطق أخرى من البلاد بمعدلات تبلغ حوالي 5 ملليمترات. كما توقع التقرير أن تهب رياح قوية على بعض المناطق في أثناء هطول الأمطار، وبسرعة تزيد عن 20 مترا في الثانية على السواحل الغربية والشرقية.ومن المتوقع أيضا حدوث رعد وبرق في منطقة العاصمة والمناطق الداخلية من مقاطعتي شمال وجنوب "تشونغ تشُنغ" وشمال "جولا".وسوف تختلط الأمطار بالغبار الأصفر القادم من شرق الصين.