كوريا تحتج بقوة على مزاعم اليابان بملكية جزر دوكدو في تقريرها الدبلوماسي

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احتجت كوريا الجنوبية اليوم بقوة على تكرار الحكومة اليابانية مزاعمها بملكية جزر "دوكدو" في تقريرها الدبلوماسي الرسمي، وحثتها على التخلي عنها على الفور.وقالت وزارة الخارجية الكورية في تصريحات أدلى بها المتحدث باسمها اليوم إن كوريا تحتج بقوة على تكرار الحكومة اليابانية مزاعمها غير الصحيحة بملكية جزر دوكدو، التي هي ضمن الأراضي الكورية من النواحي التاريخية والجغرافية وبناء على القانون الدولي.كما أكدت الحكومة الكورية أنها سوف تتصدى بشكل صارم لأي مزاعم غير صحيحة من قبل اليابان بشأن تلك الجزر الكورية في المستقبل أيضا.وأضافت أنه يتوجب على الحكومة اليابانية أن تدرك بوضوح أن تكرار مزاعمها غير الصحيحة بشأن جزر دوكدو لن يساعد على الإطلاق في بناء العلاقات الكورية اليابانية المتجهة نحو المستقبل.