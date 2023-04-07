الكشف عن جيكجي أقدم كتاب مطبوع بالحروف المعدنية المتحركة في العالم

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من المتوقع أن يتم الكشف أمام شعوب العالم عن "جيكجي شيم تشيه يوجول" الذي يعد أقدم كتاب مطبوع بالحروف المعدنية المتحركة على مستوى العالم، وذلك لأول مرة منذ نصف قرن.وقالت الدوائر العلمية الكورية اليوم إن المكتبة الوطنية الفرنسية في باريس سوف تعرض كتاب جيكجي في معرض "غوتنبرغ والطباعة في أوربا" الذي سيقام من الـ12 من هذا الشهر وحتى الـ16 من شهر يوليو القادم.وتعد هذه هي المرة الأولى منذ حوالي 50 عاما التي يتم فيها الكشف عن كتاب جيكجي علنا أمام الجمهور.ورغم أن شكل الكتاب أصبح معروفا من خلال الصور الفوتوغرافية والأفلام الوثائقية وغيرها، إلا أن الكشف عن شكله الحقيقي أمام الجمهور يأتي لأول مرة منذ معرض "كنوز الشرق" الذي نظم في نفس المكتبة في عام 1973.الجدير بالذكر أن كتاب "جيكجي" ألفه الراهب الكوري "بيك اون كيونغ هوان" من خلال اختيار المحتويات المهمة من محادثات ورسائل منسوبة لبوذا وكبار الكهنة السابقين، وتمت طباعته بالحروف المعدنية المتحركة في معبد "هُنغ دوك" البوذي في مدينة "تشونغ جو" بمقاطعة شمال "تشونغ تشُنغ" في العام الثالث من فترة حكم الملك "او" في عصر مملكة كوريو في عام 1377، بينما صدرت طبعة الكتاب المقدس بواسطة غوتنبرغ بعد ذلك بـ78 عاما، في عام 1456.وقام الدبلوماسي الفرنسي "كولين دي بلانسي" الذي كان مبعوثا لدى كوريا في أواخر عصر مملكة جوسون، بشراء الكتاب في فترة أواخر الثمانينيات من القرن التاسع عشر وأوائل التسعينيات، وتم التبرع به للمكتبة الوطنية الفرنسية في مزاد علني في عام 1950.ومن المتوقع أن يتم إبراز جيكجي بشكل كبير في المعرض القادم الذي سيركز على تقنيات الطباعة التي تعتبر من أبرز الاختراعات البشرية.