سيول تعرب عن استيائها الشديد لانتهاك بيونغ يانغ ملكية مجمع كيسونغ

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أعرب وزير التوحيد الكوري الجنوبي "كوان يونغ سيه" عن الاستياء الشديد لعدم استجابة كوريا الشمالية لاتصالات العمل من طرف سيول لليوم الخامس على التوالي.وأصدر الوزير "كوان" بيانا اليوم في مجمع المكاتب الحكومية في سيول قال فيه إن بيونغ يانغ ترفض تلقي رسالة إشعار من قبل سيول ولا تستجيب للمكالمات المنتظمة عبر مكتب الاتصالات المشترك والخطوط العسكرية.وأضاف أن الحكومة الكورية الجنوبية تعبر عن استيائها الشديد إزاء هذا السلوك الأحادي غير المسؤول من قبل كوريا الشمالية.كما أشار إلى أن بيونغ يانغ تستخدم منشآت الشركات الكورية الجنوبية في مجمع كيسونغ الصناعي دون إذن، وهو ما يعد انتهاكا لحقوق الملكية على الرغم من نداءات الحكومة الكورية الجنوبية وتحذيراتها في العديد من المناسبات، مؤكدا على أنه عمل غير قانوني ينتهك "اتفاقية ضمان الاستثمار بين الجنوب والشمال"، و"قانون مجمع كيسونغ الصناعي"، وبالتالي فإن السلطات الكورية الشمالية تتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك.وأضاف الوزير "كوان" أن الحكومة الكورية الجنوبية سوف تتخذ جميع الإجراءات المتاحة، بما في ذلك الإجراءات القانونية، من أجل محاسبة كوريا الشمالية على أنشطتها غير القانونية، كما ستتعاون بنشاط مع المجتمع الدولي.