احتواء حرائق كانغ ننغ وتقديم مساعدات للضحايا

Photo : YONHAP News

تعمل إدارة مقاطعة "كانغ وان" في كوريا الجنوبية على توفير الدعم اللازم للسكان الذين فقدوا منازلهم في حرائق الغابات في منطقة "كانغ ننغ"، والتي تم احتواء معظمها بعد ثماني ساعات من اندلاعها.وقدمت سلطات المقاطعة 815 مجموعة من مجموعات الإغاثة في حالات الطوارئ بالإضافة إلى خيام وبطانيات وحصير تكفي لـ500 شخص تم إجلاؤهم، مع وصول إمدادات من وكالات متعددة، بما في ذلك الصليب الأحمر. كما تم تسليم معدات لمكافحة الحرائق بما في ذلك مئات المضخات والمكابس إلى موقع الحريق.وتم أيضا إيفاد خمسة مستشارين من مراكز دعم الكوارث البلدية لتقديم مساعدات نفسية للمتضررين. وأرسلت الجمعية الكورية للإغاثة من الكوارث وجبات خفيفة وحوالي 4500 زجاجة من المياه ضمن جهود الدعم.وقد أدى حريق الغابات الذي اندلع صباح أمس الثلاثاء في "كانغ ننغ" إلى تدمير حوالي 380 هكتارا من الأرض، أي ما يعادل المساحة الإجمالية لحوالي 530 ملعب كرة قدم.وكافح رجال الإطفاء في وقت ما بسبب الرياح العاتية، لكن هطول الأمطار ساعدهم في السيطرة على الحريق الرئيسي في حوالي الساعة 4:30 مساء.وقد دمرت الحرائق 72 مبنى، بما في ذلك منازل وفنادق وأصول ثقافية. وقال "كيم جين تيه" حاكم مقاطعة "كانغ وان" إنه بعد إجراء مسح شامل للأضرار، سيقترح على الحكومة المركزية تحديد المنطقة المتضررة كمنطقة كوارث خاصة.