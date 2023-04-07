تحذير من الغبار الأصفر في 17 مدينة ومنطقة في كوريا

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أصدرت وزارة البيئة الكورية الجنوبية تحذيرا من الغبار الأصفر في 17 مدينة ومنطقة على مستوى البلاد حتى الساعة 5 من مساء أمس الثلاثاء.وجاء هذا التحذير بعد تنبؤات بمستويات "سيئة للغاية" من الغبار الناعم تتجاوز المتوسط اليومي البالغ 150 ميكروغرام لكل متر مكعب.ووفقا لوزارة البيئة وهيئة الأرصاد الجوية الكورية، فإن الغبار الأصفر القادم من صحراء "غوبي" ومناطق منغوليا الداخلية، بدأ يظهر في جزيرة "بينغ نيونغ" في كوريا الجنوبية منذ حوالي الساعة الرابعة من مساء الثلاثاء.وقد وصل الغبار الأصفر الذي نشأ في منشوريا في وقت سابق من يوم أمس إلى شبه الجزيرة الكورية تحمله رياح شمالية غربية، ليغطي كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء وحتى الغد الخميس، حيث من المتوقع أن تكون مستويات الغبار "سيئة للغاية".ووجهت السلطات المعنية نصائح للمواطنين بالبقاء في منازلهم وغسل أيديهم وأرجلهم جيدا بعد العودة إلى المنزل، كما يتوجب على المدارس الامتناع عن تنفيذ أنشطة خارجية وتقصير مدة الفصول الدراسية.