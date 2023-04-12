الغبار القادم من الصين يرفع مستويات التلوث في كوريا إلى سيء للغاية

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غطى الغبار الناعم عالي الكثافة والغبار الأصفر القادم من الصين معظم أنحاء كوريا الجنوبية، مع إصدار تنبيهات وتحذيرات بشأن ذلك الغبار في معظم أنحاء البلاد.ومن المتوقع أن يستمر الغبار الأصفر القادم من الصين في الانتقال إلى كوريا اليوم الأربعاء، مما سيؤدي إلى رفع مستويات الغبار الناعم فوق 150 ميكروغرام لكل متر مكعب، ليكون "سيئا للغاية" في معظم أنحاء البلاد.ويذكر أنه حتى صباح اليوم الأربعاء، بلغ متوسط مستوى الغبار الناعم في سيول 200 ميكروجرام لكل متر مكعب، بينما ارتفعت الكثافة إلى 467 ميكروغرام لكل متر مكعب في مدينة "كوانغ جو" الجنوبية الغربية.وقالت هيئة الأرصاد الجوية الكورية إنه من المتوقع أن تتعرض البلاد لتأثير الغبار يوم الغد الخميس أيضا، حيث يستمر في الانبعاث من نقطة المنشأ.ومن المرجح أن تشهد كوريا يوما مشمسا اليوم الأربعاء، وأن تتراوح درجات الحرارة القصوى في فترة بعد الظهر بين 13 و21 درجة مئوية، بانخفاض درجتين إلى خمس درجات مقارنة بالأمس.