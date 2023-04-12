الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

المحلية

الغبار القادم من الصين يرفع مستويات التلوث في كوريا إلى سيء للغاية

Write: 2023-04-12 11:44:03

الغبار القادم من الصين يرفع مستويات التلوث في كوريا إلى سيء للغاية

Photo : YONHAP News

غطى الغبار الناعم عالي الكثافة والغبار الأصفر القادم من الصين معظم أنحاء كوريا الجنوبية، مع إصدار تنبيهات وتحذيرات بشأن ذلك الغبار في معظم أنحاء البلاد.
ومن المتوقع أن يستمر الغبار الأصفر القادم من الصين في الانتقال إلى كوريا اليوم الأربعاء، مما سيؤدي إلى رفع مستويات الغبار الناعم فوق 150 ميكروغرام لكل متر مكعب، ليكون "سيئا للغاية" في معظم أنحاء البلاد.
ويذكر أنه حتى صباح اليوم الأربعاء، بلغ متوسط مستوى الغبار الناعم في سيول 200 ميكروجرام لكل متر مكعب، بينما ارتفعت الكثافة إلى 467 ميكروغرام لكل متر مكعب في مدينة "كوانغ جو" الجنوبية الغربية.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية الكورية إنه من المتوقع أن تتعرض البلاد لتأثير الغبار يوم الغد الخميس أيضا، حيث يستمر في الانبعاث من نقطة المنشأ.
ومن المرجح أن تشهد كوريا يوما مشمسا اليوم الأربعاء، وأن تتراوح درجات الحرارة القصوى في فترة بعد الظهر بين 13 و21 درجة مئوية، بانخفاض درجتين إلى خمس درجات مقارنة بالأمس.

قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;