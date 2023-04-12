صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي الكوري إلى 1.5%

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قرر صندوق النقد الدولي تخفيض تقديراته لنمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لهذا العام، إلى 1.5%.وأعلن الصندوق عن هذه التوقعات في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر أمس الثلاثاء، بانخفاض قدره 0.2% مقارنة بتوقعاته في شهر يناير الماضي.وتعد هذه التوقعات الأخيرة أقل من توقعات البنك المركزي الكوري وتوقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، البالغة 1.6%. ويأتي هذا الانخفاض على النقيض من توقعات صندوق النقد الدولي لمجموعة تشمل 41 اقتصادا متقدما بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا، والتي زادت بمقدار 0.1% مقارنة بتوقعاته في شهر يناير، لتصل إلى 1.3%.كما خفض صندوق النقد الدولي بشكل طفيف توقعاته للاقتصاد العالمي لهذا العام بمقدار 0.1%، لتصل إلى 2.8%.وتوقع صندوق النقد الدولي نموا يبلغ 1.6% لاقتصاد الولايات المتحدة هذا العام، و5.2% للصين، و1.3% لليابان.