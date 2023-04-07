فرنسا تكشف عن جيكجي أقدم كتاب مطبوع بالحروف المعدنية المتحركة في العالم

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تم الكشف عن "جيكجي شيم تشيه يوجول" واختصارا "جيكجي" الذي يعد أقدم كتاب مطبوع بالحروف المعدنية المتحركة على مستوى العالم.وكشفت المكتبة الوطنية الفرنسية أمس الثلاثاء عن المجلد الثاني من كتاب "جيكجي" قبل يوم واحد من افتتاح معرض "غوتنبرغ والطباعة في أوربا"، وذلك لأول مرة منذ أن كشفت عنه في معرض "كنوز الشرق" الذي أقيم في عام 1973.وتبين أن كتاب "جيكجي" المعروض حاليا قد تحول إلى اللون الأصفر، كما صار مرقطا كما لو كان ملوثا بشيء ما، إلا أن حروفه مازالت واضحة.وقالت المكتبة الوطنية الفرنسية إن كتاب "جيكجي" الذي ألفه الراهب البوذي الكوري "بيك أون" من خلال اختيار المحتويات المهمة من محادثات ورسائل منسوبة لبوذا وكبار الكهنة السابقين وتمت طباعته في عام 1377، يعد أقدم كتاب مطبوع بالحروف المعدنية المتحركة في العالم.وقد حصل السفير الفرنسي في كوريا "كولان ده بلانسي" على المجلد الثاني من كتاب "جيكجي" لإضافته لمجموعته الشخصية في عام 1900، واشتراه جامع التحف الفرنسي "هنري فيفر" في عام 1911، وتبرع به للمكتبة الوطنية الفرنسية في عام 1952.الجدير بالذكر أن كتاب "جيكجي" المكون من المجلدين قد تمت طباعته قبل 78 عاما من طباعة إنجيل غوتنبرغ في عام 1455.