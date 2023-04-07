تقرير مدني أمريكي يفترض أن كوريا الشمالية تمتلك 45 سلاحا نوويا

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قال معهد أبحاث مدني أمريكي متخصص في الحد من التسلح النووي إنه من المفترض أن تمتلك كوريا الشمالية 45 سلاحا نوويا.وأوضح راديو آسيا الحرة أن المعهد الأمريكي للعلوم والأمن الدولي قد كشف عن تقرير بعنوان "تقدير جديد لمخزون كوريا الشمالية من الأسلحة النووية" يوم الاثنين الماضي.وأشار التقرير إلى أن كوريا الشمالية قادرة على إنتاج ما يتراوح بين 35 و65 من الأسلحة النووية، أي بمتوسط 45 سلاحا نوويا، حتى نهاية العام الماضي، بما في ذلك قنابل انشطارية بسيطة، وأسلحة تحتوي على بلوتونيوم ويورانيوم عالي التخصيب، وأسلحة تمزج القنابل الهيدروجينية.وقال التقرير إن افتراض المعهد جاء بناء على حجم إنتاج كوريا الشمالية من البلوتونيوم واليورانيوم.ومن جانبه، أكد رئيس المعهد الأمريكي "ديفيد أولبرايت" الذي أعد التقرير، أن كوريا الشمالية تمتلك القدرة على إنتاج ما يتراوح بين 4 و12 من الأسلحة النووية سنويا .وأضاف المعهد الأمريكي أنه من المفترض أن يصل قطر الرأس النووي التكتيكي الكوري الشمالي "هوا سان 31" إلى ما بين 40 سنتيمترا و45 سنتيمترا، وتبلغ قوته الانفجارية 10 كيلوطن.وقد سبق وأن افترض اتحاد العلماء الأمريكيين يوم الثامن والعشرين من شهر مارس الماضي أن يزيد عدد الرؤوس النووية التي تمتلكها كوريا الشمالية عن 30.