انطلاق العمل في بناء أول مصنع خاص بإنتاج السيارات الكهربائية في كوريا الجنوبية

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بدأ العمل في بناء أول مصنع خاص بإنتاج السيارات الكهربائية في كوريا الجنوبية، باحتفال أقامته مجموعة شركات "هيون ديه" للسيارات اليوم الأربعاء في مدينة "هوا صُنغ" بمقاطعة كيونغ كي بحضور الرئيس الكوري "يون صوك يول" ورئيس المجموعة "جونغ أوي سون" وأكثر من 200 مسؤول من شركتي "هيون ديه" و"كيا" والشركات المتعاونة معهما.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها بناء مصنع خاص بإنتاج السيارات الكهربائية المصممة خصيصا للعملاء، وهي المرة الأولى أيضا التي تقوم فيها مجموعة شركات "هيون ديه" للسيارات ببناء مصنع لإنتاج السيارات الجاهزة منذ عام 1994.وسوف يتم بناء هذا المصنع بتكلفة قدرها تريليون وون على مساحة 99 ألف متر مربع، ليتم من خلاله إنتاج 150 ألف سيارة كهربائية سنويا بدءا من النصف الثاني من عام 2025.وخلال الاحتفال، قالت مجموعة "هيون ديه" إنها سوف تستثمر 24 تريليون وون في مجال السيارات الكهربائية حتى عام 2030، لتكون الثالثة عالميا من حيث حجم مبيعات السيارات الكهربائية من خلال رفع قدرتها على إنتاج السيارات الكهربائية إلى 1.51 مليون وحدة في كوريا، و3.64 مليون وحدة على مستوى العالم حتى عام 2030.وتخطط مجموعة "هيون ديه" لإنتاج 31 نوعا من السيارات الكهربائية حتى عام 2030، وسوف تكشف عن سيارات "إي في" الرياضية الكهربائية كبيرة الحجم هذا العام، وسيارات "آيونيك 7" الرياضية الكهربائية كبيرة الحجم أيضا في العام القادم.وفي كلمة ألقاها خلال الاحتفال، أكد الرئيس "يون" على ضرورة أن تستجيب صناعة السيارات التي ظلت تقود نمو الاقتصاد الكوري، للتحول النموذجي الجديد بشكل استباقي.وأضاف الرئيس أن الحكومة لن تدخر جهدا لدعم شركات السيارات الكورية من خلال تقديم مزايا ضريبية ودعم لعمليات البحث والتطوير، لكي تتمكن من التكيف بسرعة مع التحول النموذجي الثوري في هذا القطاع عالميا.