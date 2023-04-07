كوريا الجنوبية تبلغ عن إصابتين جديدتين بفيروس جدري القرود

Photo : KBS News

تم الإبلاغ عن إصابتين جديدتين، هما السابعة والثامنة، بفيروس جدري القرود في كوريا الجنوبية، بعد أن تم تأكيد 6 إصابات مماثلة في الأسبوع الماضي لدي مواطنين لم يسافروا إلى الخارج.وقالت سلطات الحجر الصحي الكورية إن المصابيْن الجديدين بالفيروس لم تكن لديهما فرصة للسفر للخارج خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ومن ثم فقد أصيبا بالفيروس داخل البلاد.وبهذا ارتفع إجمالي عدد المصابين بفيروس جدري القرود في كوريا الجنوبية إلى 8 أشخاص.وقالت "إيم سوك يونغ" المسؤولة في الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه من المفترض أن يكون هذان الشخصان قد أصيبا بالفيروس داخل البلاد، لأنهما لم يسافرا إلى الخارج خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، موضحة أن الوكالة تجري الآن تحقيقات وبائية مفصلة، بما في ذلك كيفية انتقال العدوى.الجدير بالذكر أن المصاب السادس بالفيروس المقيم في مقاطعة جنوب "جولا" كان قد قام بزيارة مدينة "بوسان"، حيث أجرى اتصالات مباشرة مع 36 شخصا، إلا أنه لم تظهر عليهم أي نوع من الأعراض ذات الصلة.