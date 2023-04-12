كوريا تضيف 469 ألف وظيفة في مارس

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أضافت كوريا الجنوبية ما يقرب من 470 ألف وظيفة في شهر مارس الماضي، مع توسع نمو عدد الوظائف الجديدة بوتيرة أسرع من الشهر الأسبق.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء أن عدد العاملين في شهر مارس قد بلغ 28 مليونا و223 ألفا، بزيادة قدرها 469 ألفا مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وكان عدد الوظائف الجديدة في شهر مارس أعلى من 312 ألف وظيفة أضيفت في شهر فبراير، وهو ما خالف الاتجاه التنازلي الذي استمر تسعة أشهر متتالية.وارتفع معدل التوظيف لمن تزيد أعمارهم عن 15 عاما بمقدار 0.8% على أساس سنوي ليصل إلى 62.2% في مارس، وهو أكبر معدل لأشهر مارس منذ أن بدأت الدولة في تجميع البيانات ذات الصلة في يوليو من عام 1982.وانخفض معدل البطالة بمقدار 0.1% على أساس سنوي، ليصل إلى 2.9% الشهر الماضي، وهو أقل مستوى في أشهر مارس منذ يونيو 1999.