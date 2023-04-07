وزير الدفاع الأمريكي يؤكد التعامل بجدية كبيرة مع قضية تسريب الوثائق السرية

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قال وزير الدفاع الأمريكى "لويد أوستن" إن الولايات المتحدة تتعامل مع قضية تسريب وثائق استخباراتية سرية "بجدية بالغة".وصرح وزير الدفاع الأمريكي بذلك فى مؤتمر صحفى مع وزير الخارجية "أنتوني بلينكين"، عقب محادثات أمس الثلاثاء مع نظيريهما الفلبينييْن فى واشنطن.وتعهد "أوستن" بمواصلة العمل عن كثب مع حلفاء الولايات المتحدة وشركائها، وقال إنه لا يوجد أي شيء سيمنع الولايات المتحدة من الحفاظ على أمنها.كما أشار وزير الدفاع الأمريكي إلى أنه قد تم إطلاعه أولاً على تسريب الوثائق السرية في صباح يوم 6 أبريل، ومنذ ذلك الحين ظل يجتمع مع كبار قادة الوزارة يوميا.وأضاف أنه أمر ببذل جهود عاجلة بين الإدارات، وأن البنتاغون أحالت تلك القضية إلى وزارة العدل، التي فتحت تحقيقات جنائية.وأوضح أيضا أن الوثائق التي علمت بها وزارة الدفاع مؤرخة بـ28 فبراير و1 مارس، وتعهد بإجراء تحقيقات شاملة للكشف عن مصدر ومدى التسريب.