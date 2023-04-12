الكوريتان كوريا الشمالية تعلن نيتها السعي بنشاط إلى التطوير الفضائي

أعلنت كوريا الشمالية عن نيتها متابعة مشروعات التطوير الفضائي، بمناسبة اليوم العالمي لـ"الرحلة البشرية إلى الفضاء".

وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الأربعاء، إن المبادئ الأساسية لقانون الفضاء الدولي تؤكد أن الفضاء هو حق متاح لجميع البشر، وهو مفتوح للتطوير والاستخدام من قبل جميع دول العالم.

وشددت الوكالة على أن الكون ليس حكرا أو مملوكا لدولة واحدة، وقالت إن الهدف الثابت للحزب الحاكم في كوريا الشمالية والحكومة هو بناء دولة ذات قوة فضائية عالمية المستوى. وأضاف التقرير أن مشروعات تطوير الفضاء في كوريا الشمالية تحرز تقدما حيويا تماشيا مع روح معاهدة الفضاء الخارجي، التي تنص على أن للدولة ذات السيادة الحق في استخدام الفضاء الخارجي بشكل سلمي.

وأشار التقرير إلى إعلان كوريا الشمالية في شهر ديسمبر الماضي أن الاستعدادات لأول قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري لديها، سوف تكتمل بحلول أبريل 2023.

ويذكر أنه يتم الاحتفال باليوم العالمي لرحلة الإنسان إلى الفضاء سنويا يوم 12 أبريل، لإحياء ذكرى أول رحلة فضائية بشرية قام بها "يوري غاغارين"، رائد الفضاء من الاتحاد السوفيتي السابق في عام 1961.

