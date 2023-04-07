المكتب الرئاسي الكوري لا ينوي طلب اعتذار من الولايات المتحدة عن قضية التجسس المزعوم

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قال مسؤول بالمكتب الرئاسي الكوري إن قضية تجسس الولايات المتحدة المزعوم على المكتب الرئاسي قد تمت تسويتها إلى حد كبير، وأكد أن المكتب الرئاسي ليس لديه نية لطلب اعتذار من واشنطن أو متابعة القضية لأكثر من ذلك.وفي حديثه إلى وكالة "يونهاب" للأنباء اليوم الأربعاء، قال مسؤول رئاسي لم يصرح باسمه إن وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن" سعى إلى التواصل مع سيول، واتفق الجانبان على أن العديد من الوثائق الاستخباراتية المزعومة كانت مزورة.كما أصر النائب الأول لمستشار الأمن القومي "كيم تيه هيو"، الموجود حاليا في واشنطن لبحث تفاصيل الزيارة الرسمية التي سيقوم بها الرئيس "يون صوك يول" في وقت لاحق من هذا الشهر، على أنه لا يوجد دليل يشير إلى أن الولايات المتحدة كانت لديها نوايا سيئة عندما تنصتت على المكتب الرئاسي.ومن المتوقع أن يكون مكتب "يون" قد قرر اتخاذ هذا الموقف بعد أن نفت دول أخرى، مثل إسرائيل وفرنسا، المزاعم الواردة في الوثائق المسربة.كما أخبر مسؤول رئاسي كبير وكالة "يونهاب" أن تسريب الوثائق المزعوم لن يكون له أي تأثير على الزيارة القادمة أو القمة القادمة مع الرئيس الأمريكي "جو بايدن".