كوريا الجنوبية توفر ذخائر مدفعية للولايات المتحدة بطريقة التأجير

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تبين أن كوريا الجنوبية تخطط لتوفير ذخائر مدفعية للولايات المتحدة بطريقة التأجير، حيث أنها تعاني من نقص في مخزونها من الذخائر بسبب دعمها لأوكرانيا.جاءت هذه الخطة للمشاركة في الجهود الدولية الرامية لدعم أوكرانيا، والتزاما بالمبدأ الذي وضعته كوريا الجنوبية لعدم تزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة بشكل مباشر.وطبقا لما ذكرته الحكومة ودوائر الصناعة الدفاعية اليوم الأربعاء، اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على توقيع صفقة سيتم بموجبها تأجير ذخائر مدفعية يصل عيارها إلى 155 مليمترا للجانب الأمريكي.وتبين أيضا أن الذخائر التي سيتم توفيرها للولايات المتحدة تضم الذخائر التي ستنتجها الشركات الكورية والذخائر التي يمتلكها الجيش الكوري منذ أعوام السبعينيات من القرن الماضي.ومن المفترض أن يتراوح عدد الذخائر المدفعية التي سيتم تأجيرها للولايات المتحدة بين 330 ألف ذخيرة و500 ألف ذخيرة.وكانت الولايات المتحدة قد استوردت ذخائر مدفعية كورية في العام الماضي لتعويض النقص في مخزونها من الذخائر الناجم عن الحرب في أوكرانيا.وقد ذكرت صحيفة وال ستريت جرنال الأمريكية في شهر فبراير من العام الماضي أن الولايات المتحدة تخطط لشراء 100 ألف ذخيرة عيارها 155 مليمترا من كوريا الجنوبية لتوفيرها لأوكرانيا.