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الدولية

غوتيريس يؤكد على ضرورة إعادة تشغيل خطوط الاتصالات بين الكوريتين

Write: 2023-04-12 16:15:25Update: 2023-04-12 16:16:27

غوتيريس يؤكد على ضرورة إعادة تشغيل خطوط الاتصالات بين الكوريتين

Photo : YONHAP News

قال راديو صوت أمريكا إن الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" أعرب أمس الثلاثاء عن قلقه من عدم رد كوريا الشمالية على المكالمات المنتظمة من كوريا الجنوبية عبر خطوط الاتصالات بينهما لليوم الخامس على التوالي.
وقال "فرحان حق" نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن "غوتيريس" قد دعا مرارا إلى استئناف المفاوضات لخلق جو ملائم للحوار بين الكوريتين، مؤكدا على ضرورة إعادة تشغيل خطوط الاتصالات، في ذلك الخط في مكتب الاتصالات المشترك بين الكوريتين، والخط العسكري الساخن، وذلك من أجل تخفيف التوتر في المنطقة.
وأوضحت وزارة التوحيد الوطني ووزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أن المكالمات المنتظمة بين الكوريتين لم يتم إجراؤها بشكل طبيعي بسبب عدم رد كوريا الشمالية على مكالمات الجنوب لليوم السادس على التوالي.
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