السياسية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تناقشان تعزيز الردع الموسع في القمة الثنائية



قالت وزارة الخارجية في سيول إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعتزمان مناقشة سبل تعزيز قدرات الردع الموسع الأمريكية نوعيا ضد التهديدات النووية والصاروخية المتقدمة من قبل كوريا الشمالية، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي سيقوم بها الرئيس "يون صوك يول" إلى الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وفي تقرير تم تقديمه إلى لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان أمس الأربعاء، قالت الوزارة إن كوريا تسعى إلى تحقيق إنجازات ملموسة وجوهرية في التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك التقنيات المتقدمة والأمن الاقتصادي والتبادلات الشعبية، بناء على نتائج القمة السابقة التي عُقدت في سيول في العام الماضي.

وأضافت الوزارة أنها ستبحث أيضا سبل تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا الفائقة للذكاء الاصطناعي وفيزياء الكم والطاقة النووية والفضاء والفضاء الإلكتروني، وكذلك سبل زيادة التبادلات الشعبية بين البلدين، خاصة بين الشباب.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس "يون" والرئيس الأمريكي "جو بايدن" قمة ثنائية في واشنطن يوم 26 أبريل، كما سيلقي "يون" خطابا أمام اجتماع مشترك للكونغرس الأمريكي يوم 27 أبريل.

