وزير العدل يأمر مكتب النائب العام بإعادة إنشاء قسم جرائم المخدرات

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أصدر وزير العدل "هان دونغ هون" تعليمات إلى مكتب النائب العام بإعادة إنشاء القسم المسؤول عن الجرائم المتعلقة بالمخدرات.وقال الوزير في اجتماع أسبوعي مع كبار مسؤولي الوزارة أمس الأربعاء إنه أمر مكتب النائب العام بإعادة إنشاء قسم مواجهة المخدرات وجرائم العنف، مشيرا إلى أن هذا القسم الذي كان يتبع مكتب النائب العام وكان يحقق في الجرائم المنظمة والجرائم المتعلقة بالمخدرات، قد تم دمجه مع قسم تحقيقات مكافحة الفساد خلال إدارة الرئيس السابق"مون جيه إين".وقال إن هذا الدمج أضر بدرجة كبيرة بقدرة النيابة على التعامل مع جرائم المخدرات، مما أدى إلى تصاعد جرائم المخدرات في البلاد إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2022.وحذر الوزير "هان" من أنه إذا لم تستطع الحكومة احتواء جرائم المخدرات الآن، فسوف يكون الوضع مستحيلا لاحقا.يُذكر أن إعادة تنظيم أعمال مكتب النائب العام ليست قضية تشريعية، ولذلك يمكن تنفيذها بتعليمات من وزير العدل فقط. وقد شدد الوزير "هان" على هذه النقطة ودعا إلى الاستعداد السريع لعملية إعادة التنظيم.