الرئيس يون يلتقي برئيس الوزراء البرتغالي ويدعو إلى تعزيز العلاقات

Photo : YONHAP News

التقى الرئيس "يون صوك يول" أمس الأربعاء برئيس الوزراء البرتغالي "أنطونيو كوستا" في المكتب الرئاسي في سيول.وصرح المتحدث باسم الرئاسة "لي دو وان" بأن الرئيس "يون" دعا خلال المقابلة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات الصناعة المستقبلية، مثل الرقائق وبطاريات السيارات الكهربائية، وقال إن البلدين لديهما إمكانات كبيرة لتوسيع التعاون في تلك القطاعات، وأن حكومته سوف تقدم الدعم اللازم.وردا على ذلك، شدد رئيس الوزراء البرتغالي على رغبة بلاده القوية في زيادة تعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية، وأعرب عن أمله في أن يتعاون البلدان معا في الرقائق وبطاريات السيارات الكهربائية ومصادر الطاقة المتجددة وقطع غيار السيارات.وطلب الرئيس "يون" دعم البرتغال لاستضافة كوريا الجنوبية لمعرض "إكسبو 2030" العالمي في "بوسان".وقد بدأ "كوستا" زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء وتستغرق يومين، ليصبح أول رئيس وزراء للبرتغال يقوم بزيارة رسمية إلى سيول منذ 39 عاما.