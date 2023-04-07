تباطؤ ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى أقل مستوى منذ مايو 2021

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ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 5% في شهر مارس الماضي بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، في أبطأ وتيرة لنمو المؤشر منذ حوالي عامين، أي منذ مايو 2021.وقالت وزارة العمل الأمريكية أمس الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي ارتفع بنسبة 5% في الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، ليتباطأ الارتفاع من 6% في فبراير.ويُعزى هذا التباطؤ إلى انخفاض أسعار البنزين بنسبة 5% على أساس سنوي في الشهر الماضي.ومع ذلك، ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 5.6% على أساس سنوي في مارس، وبنسبة 0.1% عن الشهر الأسبق.جاء ذلك قبل شهر من اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة الرئيسي في 3 مايو، وبالتالي سيصبح لتأثير التضخم المعتدل أهمية خاصة على قرار اللجنة.