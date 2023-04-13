كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا متوسط المدى باتجاه البحر الشرقي

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قالت هيئة الأركان المشتركة في سيول اليوم الخميس إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا متوسط المدى، أو بمدى أطول، من منطقة بالقرب من بيونغ يانغ باتجاه البحر الشرقي، في وقت سابق من اليوم.ويعمل الجيش الكوري الجنوبي على تحليل تفاصيل الإطلاق، بما في ذلك نوع الصاروخ والمسافة التي قطعها.ويأتي إطلاق الصاروخ الأخير وسط استمرار رفض كوريا الشمالية للرد على الاتصالات المنتظمة عبر خطوط الاتصال بين الكوريتين منذ يوم الجمعة الماضي.وجاء ذلك أيضا بعد يومين من نشر وسائل الإعلام الكورية الشمالية خبرا مفاده أن الزعيم الشمالي "كيم جونغ أون" شدد على الحاجة إلى تعزيز ردع الحرب في البلاد بسرعة متزايدة، وعلى نحو "أكثر عملية وهجومية".وكان إطلاق الصاروخ الباليستي الأخير، الذي جاء بعد 17 يوما من إطلاق صواريخ باليستية قصيرة المدى، هو تاسع إطلاق لصاروخ باليستي هذا العام.