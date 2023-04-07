سقوط الصاروخ الكوري الشمالي خارج المنطقة الاقتصادية الخاصة باليابان

Photo : KBS News

تراجعت الحكومة اليابانية عن أمر الحماية الصادر لسكان جزيرة "هوكايدو" الواقعة في أقصى شمال البلاد، بعد استبعاد احتمال سقوط الصاروخ الكوري الشمالي في تلك المنطقة أو ما حولها.وقال تقرير بثته هيئة الإذاعة اليابانية العامة "إن إتش كيه" في وقت سابق من اليوم الخميس إن الحكومة أصدرت التحذير من خلال نظام "جيه ألرت"، موضحة أن الصاروخ من المحتمل أن يكون قد سقط بالقرب من الجزيرة في حوالي الساعة 8 صباحا، وحثت السكان على البحث عن مأوى على الفور داخل المباني أو تحت الأرض. ثم أصدرت قوات حرس السواحل اليابانية في وقت لاحق بيانا يفيد بأن الصاروخ قد سقط بالفعل في حوالي الساعة 8:19 صباحا.ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء عن مسؤول حكومي قوله إن الصاروخ يبدو أنه سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخاصة باليابان.وقد عقدت حكومة طوكيو اجتماعا طارئا حضره مسؤولون من الوزارات المعنية في مركز إدارة الأزمات في مكتب رئيس الوزراء، لجمع المعلومات حول إطلاق الصاروخ والتحقق من الضرر الناجم عنه.وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أيضا إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه البحر الشرقي صباح الخميس.