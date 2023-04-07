بولندا تقول إن التدخل الأمريكي ضروري لتأمين المدفعية الكورية لأوكرانيا

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قال رئيس الوزراء البولندي "ماتيوز مورافيكي" إن التدخل المباشر من قبل الرئيس الأمريكي "جو بايدن" ضروري لتأمين قذائف المدفعية الكورية الجنوبية التي تحتاجها أوكرانيا بشدة.وأدلى رئيس الوزراء البولندي، الذي يزور الولايات المتحدة، بهذه التصريحات في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" أمس الأربعاء.وقال "مورافيكي" للصحيفة إن الجيش الروسي لديه قذائف مدفعية أكثر بكثير من الجيش الأوكراني، وأكد أن الاستفادة من مخزونات المدفعية الكورية الجنوبية كان حاسما لتوفير الذخيرة التي تشتد الحاجة إليها.وأضاف رئيس الوزراء البولندي أنه على الرغم من أن "وارسو" تحدثت إلى سيول بشأن تسليم الأسلحة والذخائر، فإن أي صفقة من هذا القبيل تتوقف على تدخل الولايات المتحدة للتغلب على مخاوف كوريا الجنوبية بشأن الرد العدواني من قبل الصين أو روسيا.وأعرب عن اعتقاده بأن مثل هذه الصفقة ستتطلب تأكيدات مباشرة من الرئيس "بايدن" بأن الولايات المتحدة ستقدم الدعم لكوريا الجنوبية في مواجهة أي رد فعل عنيف من البلدين الجارين.وأضاف "مورافيكي" أن بلاده، التي اشترت العديد من أنظمة الأسلحة من كوريا الجنوبية، لن تنقل الأسلحة أبدا إلى أوكرانيا دون التفاوض على ترتيب لذلك بين الجانبين.