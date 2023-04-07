الحكومة الكورية تقدم أول دفعة من تعويضات العمل القسري

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تلقت بعض أسر ضحايا العمل القسري في كوريا الجنوبية تعويضات مالية من الحكومة الكورية، بعدما قررت تقديمها بدلا من الشركات اليابانية المسؤولة في تلك القضية.وصرحت إدارة "صندوق دعم ضحايا العمل القسري خلال فترة الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية"، بأنها قدمت أول دفعة من التعويضات لاثنين من أسر الضحايا هذا الشهر، وذلك بعد مرور حوالي شهر من إعلان الحكومة عن خطة دفع التعويضات المالية باستخدام أموال بعض الشركات الكورية بدلا من الشركات اليابانية المسؤولة.يذكر أن عدد الضحايا الذين ينبطق عليهم قرار التعويضات الصادر عن المحكمة الكورية في عام 2018، يبلغ 15 شخصا، منهم 3 من الضحايا على قيد الحياة قالوا إنهم لن يقبلوا بالتعويضات المالية التي ستقدمها الحكومة الكورية بدلا من الشركات اليابانية.وكانت وزارة الخارجية الكورية قد أعلنت رسميا الشهر الماضي عن خطة دفع التعويضات لضحايا العمل القسري الـ15 بواسطة صندوق مولته بعض الشركات الكورية بدلا من الشركات اليابانية.ومنذ ذلك الحين ظلت إدارة الصندوق تلتقي بشكل فردي مع الضحايا وأسرهم من أجل شرح إجراءات الدفع.وقال مسؤول في الوزارة إنه سيتم الإعلان قريبا عن تفاصيل عملية تقديم التعويضات.وقد رفضت المسنة "يانغ كُم دوك" وغيرها خطة الحكومة الكورية وأقامت دعوى قضائية إضافية الشهر الماضي من أجل تلقي تعويضات مباشرة من شركة "ميتسوبيشي" اليابانية المتورطة في القضية، كما تستمر النزاعات القضائية ذات الصلة بما في ذلك حصول الضحايا الآخرين على قرار بمصادرة ممتلكات الشركات اليابانية ذات الصلة في كوريا.