مجموعة من الهاربين الشماليين يرسلون منشورات مناهضة لبيونغ يانغ عبر الحدود

Photo : YONHAP News

قال تقرير بثته إذاعة كوريا الشمالية الحرة أمس إن مجموعة من الهاربين الكوريين الشماليين الموجودين في كوريا الجنوبية، قد أرسلوا عددا من البالونات الضخمة التي تحمل منشورات مناهضة لبيونغ يانغ ووحدات "يو إس بي" عبر الحدود إلى كوريا الشمالية مؤخرا.وأوضح التقرير أن مجموعة "حملة التحرير" التي تتكون من منشقين شماليين، قد أرسلت حوالي 120 ألف ورقة من المنشورات و3 آلاف وحدة "يو إس بي" باستخدام 12 بالونا ضخما عبر الحدود إلى كوريا الشمالية. وتتضمن تلك المنشورات محتويات تنتقد برامج تطوير الأسلحة النووية والصواريخ، وسياسة توريث السلطة في عائلة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون"، بينما تحتوي وحدات "يو إس بي" على قصة انضمام النائب "تيه يونغ هو" من حزب قوة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية، وهو من المنشقين الكوريين الشماليين، إلى اللجنة العليا للحزب، ورسائل حول الحرية ينقلها بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى المواطنين الكوريين الشماليين.الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى منذ حوالي 6 أشهر التي يتم فيها إرسال مثل هذا النوع من المنشورات إلى كوريا الشمالية، أي منذ أن أرسل "اتحاد حركة كوريا الشمالية الحرة" بعض المنشورات المناوئة للنظام الكوري الشمالي والأدوية الخاصة لعلاج فيروس كورونا، في شهر أكتوبر من العام الماضي.