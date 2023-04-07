جهود حكومية كورية للتوصل إلى استنتاج يقنع الشعب في قضية التنصت الأمريكي

Photo : YONHAP News

قال وزير الخارجية الكوري "بارك جين" إن الحكومة ستبذل جهودا للتوصل إلى استنتاج يقنع الشعب بموقفها القائم على مراعاة السيادة والمصالح الوطنية، من التقارير الإعلامية التي تحدثت عن قيام المخابرات الأمريكية بالتنصت على المكتب الرئاسي الكوري.جاء ذلك ردا على انتقادات النائب "او سانغ هو" من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي للحكومة الكورية، خلال الاجتماع العام للجنة البرلمانية للدبلوماسية والتوحيد أمس، والذي وصف نهج الحكومة الأوليّ تجاه هذه القضية بأنه كان "مذلا ومهينا".وأوضح الوزير "بارك" أن هذه قضية حساسة من الناحية الدبلوماسية، ولا يمكن البت فيها دون التحقق من التفاصيل، موضحا أنه طلب من الجانب الأمريكي عبر القنوات الدبلوماسية الإفصاح عن كيفية وقوع الحادث والحقائق المؤكدة ذات الصلة.ردا على مطالب بعض النواب من المعارضة بضرورة إثارة قضية على نحو قوي، خاصة ما أثير عن مزاعم التنصت الأمريكي على المكالمات الهاتفية لكبار المسؤولين الكوريين، قال "بارك" إن التأكد من الحقائق أهم شيء في الوقت الراهن، وبالتالي فإن الأولوية حاليا هي التعرف على الحقائق ذات الصلة.كما أشار الوزير بارك إلى أن الحكومة الأمريكية أبلغت الحكومة الكورية بأنها تأخذ هذه القضية على محمل الجد وأنها سوف تتعاون معها بشكل كامل من خلال التواصل الوثيق.وأضاف أن البلدين يتمتعان بثقة مشتركة قوية وليس لديهما شيء لا يمكن مناقشته كبلدين حليفين متساويين.